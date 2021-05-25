شركة الراشد وأولاده تبيع كامل حصتها في بي انفستمنتس القابضة مقابل 192.4 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ باعت شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده كامل حصتها في رأسمال بي انفستمنتس القابضة لصالح شركة Rimco EGT investment LLc.
وأفادت الشركة في إفصاحين منفصلين للبورصة اليوم، أن شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده باعت عدد 12.414 مليون سهم من أسهم بي انفستمنتس القابضة مقابل 192.427 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 15.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وترتب على الصفقة ارتفاع حصة شركة Rimco EGT investment LLc من 2.86% إلى 10.617%.
الجدير بالذكر أن سميح أنسى نجيب ساويرس يمتلك الحصة الأكبر في بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.18% وفقا لآخر إفصاح عن هيكل ملكية الصادر عن الشركة بتاريخ 8 إبريل الماضي، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 4.46%، ثم محمد حازم بركات بنسبة 5.13%.
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