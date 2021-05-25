تارجيت للاستثمار ومجموعتها المرتبطة يقلصون حصتهم في الإسماعيلية الجديدة للتطوير إلى 15.32%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والإستصلاح الزراعي والتنمية السياحية ومجموعتها المرتبطة حصتهم في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة إلى 15.3243%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت عدد 916.199 ألف سهم من أسهمها مقابل 42.849 مليون جنيه.
وترتب على الصفقة انخفاض حصة تارجيت للاستثمار في الإسماعيلية الجديدة للتطوير من 5.33% إلى 2.84%.
وبلغ متوسط سعر البيع 46.7688 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.2785% لصالح على محمود عبد اللطيف، و4.2025% لصالح عبد اللطيف محجوب.
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