تارجيت للاستثمار ومجموعتها المرتبطة يقلصون حصتهم في الإسماعيلية الجديدة للتطوير إلى 15.32%

رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والإستصلاح الزراعي والتنمية السياحية ومجموعتها المرتبطة حصتهم في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة إلى 15.3243%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت عدد 916.199 ألف سهم من أسهمها مقابل 42.849 مليون جنيه.

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وترتب على الصفقة انخفاض حصة تارجيت للاستثمار في الإسماعيلية الجديدة للتطوير من 5.33% إلى 2.84%.

وبلغ متوسط سعر البيع 46.7688 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.2785% لصالح على محمود عبد اللطيف، و4.2025% لصالح عبد اللطيف محجوب.