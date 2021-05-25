العربية نت _ قالت شركة موديرنا، إن لقاحها ضد كورونا كان فعالًا بنسبة 100% في دراسة أجريت على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا ليكون اللقاح الثاني بعد فايزر يثبت فاعلية عالية في الفئات العمرية الأصغر. وتسعى الشركة للحصول على موافقة FDA بحلول يونيو المقبل. Your browser does not support the video tag.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موديرنا: فعالية لقاحنا ضد كورونا بدءا من سن 12 عاما وصلت 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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