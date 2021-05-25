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وول ستريت ترتفع بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا وانحسار مخاوف التضخم

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_ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34428.66 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21% إلى 4205.94 نقطة,

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44% إلى 13721.543 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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