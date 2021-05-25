طارق كامل: أوراسكوم للتنمية تستثمر 80 مليار جنيه في مشروع O West خلال 8 سنوات

بكر بهجت _ كشف طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة، أن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، سيتم استثمارها على مدار سنوات المشروع التي ستمتد إلى 8 سنوات.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع سيتضمن كافة الخدمات التي يحتاج إليها العميل، سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية والاجتماعية وغيرها.

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وتابع أن أوراسكوم للتنمية بدأت في إنشاء 5 مدارس، سيتم افتتاح إثنتان منها في سبتمبر المقبل، والثلاثة الأخرى في شهر سبتمبر من العام المقبل.