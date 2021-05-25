مال وأعمال

طارق كامل: أوراسكوم للتنمية تستثمر 80 مليار جنيه في مشروع O West خلال 8 سنوات

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بكر بهجت _ كشف طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة، أن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، سيتم استثمارها على مدار سنوات المشروع التي ستمتد إلى 8 سنوات.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع سيتضمن كافة الخدمات التي يحتاج إليها العميل، سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية والاجتماعية وغيرها.

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وتابع أن أوراسكوم للتنمية بدأت في إنشاء 5 مدارس، سيتم افتتاح إثنتان منها في سبتمبر المقبل، والثلاثة الأخرى في شهر سبتمبر من العام المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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