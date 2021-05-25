وزير الزراعة يوافق على 417 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

دوت الخليج – قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لعدد 2,913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

وأوضح الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن بلغ حوالي 4.5 مليار جنيه لحوالي 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 آلاف رأس ماشية.

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وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي او مستورد، مع توفير جميع أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أن ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي 2020 وحتى الآن حوالي 80% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017، “وهو ما يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه”.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).