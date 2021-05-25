التجاري الدولي يحصد 5 جوائز من The Digital Banker في عام 2021

دوت الخليج – أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB، حصوله على 5 جوائز من مجلة The Digital Banker العالمية.

وأوضح البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجوائز تشمل: أفضل بنك في خدمات إدارة النقد وأفضل بنك في خدمات المدفوعات وأفضل بنك في المعاملات المصرفية وأفضل مٌبادرة لتمويل احتياجات الموردين وأفضل مُبادرة في مجال “سلسة التمويل ” في مصر وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات البنكية في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2021 والذي نظمته The Digital Banker.

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وتكرم The Digital Banker المؤسسات العالمية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم وهي تمنح سنويا تقديرًا للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر، إن تلك الجوائز تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للبنك.

وأضاف فرج: “تلك الجوائز تعكس الخطوات الهامة التي خطاها التجاري الدولي في جميع المجالات المصرفية وحرص البنك في تقديمه لمجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية والتي صممت خصيصًا لجعل التجربة المصرفية أسهل وأنسب للعملاء”.

وذكر بيان للبنك التجاري الدولي أنه يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان من أي مكان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال البوابة الإلكترونية للشركات وحلول لإدارة السيولة النقدية،

وارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020؛ بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة.

كما يقدم برنامج مصمم خصيصًا لعملاء البنك التجاري الدولي لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة.