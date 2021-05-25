سلطان عمان يوجه بسرعة تنفيذ مبادرات لتوظيف 32 ألف مواطن خلال 2021

دوت الخليج – وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بإطلاق مجموعة جديدة من المبادرات لتشغيل 32 ألف مواطن العام الجاري.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، أن التشغيل من أهم الأولويات الوطنية، وأن المبادرات الجديدة تأتي استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

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وأوضح أن المبادرات توفر 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن فرص التوظيف الجديدة تأتي على النحو الآتي:

1. توفير ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستعلن وزارة العمل عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

3. دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بنحو 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، على أن تقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بقيمة 202.5 ريال ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة (15000) خمسة عشر ألفًا.

5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.

ووجه السلطان هيثم بن طارق الجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ هذه المبادرات التشغيليّة.