مال وأعمال

مباحثات مصرية أمريكية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية

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أ ش أ – يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ بالقاهرة.

ويتناول اللقاء، الذي يعقد بقصر التحرير، العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في الأراضي الفلسطينية.

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تأتى زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة في إطار جولة بالشرق الأوسط تشمل كل من فلسطين وإسرائيل والأردن، وذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس، إنه سيسافر إلى الدول الأربع للقاء الأطراف لدعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات.

وتعد هذه أول جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن منذ توليه مهام منصبه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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