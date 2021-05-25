السعودية تتفق على المرحلة الثانية للتعاون الاقتصادي مع روسيا

وكالات – اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على المرحلة الثانية لخارطة طريق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتشمل نحو 60 مجالاً للتعاون ووضع 51 فرصة ومشروعا، على الخارطة بما يضاعف عدد المشروعات الجديدة ثلاث مرات.

وأفادت وكالة أنباء السعودية بانعقاد الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي.

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وترأس الجانب السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، فيما ترأس الجانب الروسي نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد الروسي؛ ألكساندر نوفاك.

وأكدت اللجنة أهمية الزيارتين التاريخيتين: زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو في أكتوبر عام 2017، وزيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية للرياض في أكتوبر من عام 2019م، والمحادثات التي جرت بين القائدين خلالهما.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أعمال اللجنة المشتركة تحظى بمتابعة دائمة ودعم مستمر من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع.

وأضاف أن انعقاد اجتماعات اللجنة، بشكل منتظم، إشارة واضحة إلى الرغبة الجادة، من المملكة وروسيا، في الوصول إلى تعاون أكبر بينهما، وبرهان على أن الشراكة بين البلدين هي الآن أقوى من أي وقت مضى.

واتفق الطرفان على المرحلة الثانية من خارطة الطريق (خطة العمل) لتنفيذ إطار التعاون الإستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي وقع، في الرياض، في 14 أكتوبر من عام 2019، بحسب الوكالة.

وجرى الاتفاق على ما يقارب 60 مجالاً من مجالات التعاون بين البلدين، ووضع 51 فرصة ومشروعا، على خارطة الطريق، الأمر الذي ضاعف عدد المشروعات الجديدة ثلاث مرات، تقريباً، خلال هذه المرحلة من خارطة الطريق، التي تمتد إلى عام 2023.

وكانت اللجنة قد ركزت، في مناقشاتها، على أحد عشر قطاعا، هي: الطاقة، والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات التواصل، والصناعة، والصحة، والتعليم والعلوم، والفضاء، والإعلام، والثقافة والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة.