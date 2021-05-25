القاهرة وموسكو تتفقان على استمرار التعاون القضائي في تحقيقات سقوط الطائرة الروسية بسيناء

دوت الخليج – استقبل اليوم الثلاثاء الفريق المختص بمكتب النائب العام بالتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015 نظيره الروسي بمقر مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

ووفق بيان للنيابة العامة، جاء الاجتماع – الذي انعقد لنحو خمس ساعات متواصلة- في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين لبحث وتبادل المعلومات التي أسفرت عنها تحقيقات كل جانب في الواقعة.

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واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على استمرار التعاون القضائي بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث بالواقعة.

وكان النائب العام قد التقى الفريق الروسي في مستهل ونهاية الاجتماع مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائي المعهود بين البلدين وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث جميع الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبني رأي بعينه؛ وذلك وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث.