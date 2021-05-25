صندوق النقد الدولي: النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة

فهد حسين – رحب صندوق النقد الدولي باستعداد البنك المركزي المصري المصري للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وذلك في ظل السياسة النقدية التي لا تزال قائمة على البيانات.

وأضاف الصندوق، في بيان المراجعة الثانية، أن استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.

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وأكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

وأضاف: لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

ورحب صندوق النقد بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

وأوضح أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.