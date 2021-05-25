صندوق النقد الدولي: البرنامج المصري للإصلاحات الهيكلية يؤكد الالتزام بدعم التنافسية

فهد حسين – أكد صندوق النقد الدولي أن إطلاق الحكومة المصرية “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزامها بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.

وذكر الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء بشأن المناقشات التي جرت مع الحكومة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يؤكد التزام الحكومة أيضا بجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

Your browser does not support the video tag.

وأكد الصندوق أنه سيكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم تحديد تدابير على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، وإتاحة مجال أكبر لتنافسية القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وزيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.