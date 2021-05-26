السعودية تلزم شركات الاستقدام بالتأمين على العمالة المنزلية نيابة عن العميل

وكالات – ألزمت الحكومة السعودية، شركات استقدام العمالة المنزلية، بالتأمين على العقود نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وأفادت وكالة أنباء السعودية، بأن بتضمن عقود الاستقدام تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول عامين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.