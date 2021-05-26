بيان صندوق النقد الدولي حول نتائج المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري

فهد حسين – توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.

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وبموجب تلك الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة – حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، بحسب صندوق النقد.

وانعقدت بعثة صندوق النقد، بقيادة سلين آلار، عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021.

وقالت آلار، في البيان، إن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على مدار الإثني عشر شهرا الماضية ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

تراكم الاحتياطات الأجنبية تفوق على أهداف البرنامج الاقتصادي

وذكر البيان أن تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي تفوق على الأهداف التي حددها البرنامج.

وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وأكد الصندوق استيفاء مصر كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

ورحب الصندوق بنشر معلومات الإنفاق الحكومي المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.

وذكر الصندوق، في بيانه، أنه بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% في العام المالي 2020-2021، مرتفعا إلى 5,2% في العام المالي التالي.

وأضاف أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.

ووصف الصندوق تركيز السياسات المصرية على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط بأنها “ملائمة”.

النظام المصرفي يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة

كما رحب صندوق النقد الدولي باستعداد البنك المركزي المصري المصري للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وذلك في ظل السياسة النقدية التي لا تزال قائمة على البيانات.

وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

وأضاف: لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

ورحب صندوق النقد بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

وأوضح أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.

برنامج الإصلاحات الهيكلية يؤكد الالتزام بدعم التنافسية

كما أكد صندوق النقد أن إطلاق الحكومة المصرية “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزامها بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.

وذكر الصندوق أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يؤكد التزام الحكومة أيضا بجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

وأكد أنه سيكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم تحديد تدابير على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، وإتاحة مجال أكبر لتنافسية القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وزيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.