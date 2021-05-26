أسعار النفط ترتفع قليلا مع تزايد الطلب في مواجهة مخاوف إمدادات إيران

سي إن بي سي – ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب بينما يقترب الموسم الصيفي لقيادة السيارات في النصف الشمالي من العالم وتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في مواجهة مخاوف من تسبب عودة محتملة لإيران إلى السوق في تخمة بالمعروض.

وبعد صعودها بأكثر من 5% في الجلستين السابقتين، ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.65 دولار للبرميل.

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 66.07 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما في أسبوع.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 19 أسبوعا مقابل سلة من العملات مع انحسار مخاوف التضخم.

ويجعل ضعف الدولار شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاءت التحركات الصغيرة لسعر النفط اليوم بينما تنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء.