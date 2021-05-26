مال وأعمال

الأسهم اليابانية تحقق مكاسب طفيفة نهاية التعاملات

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– حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء، لتسجل صعودا لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالميا والإصابات المحلية بالفيروس، مما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.

وزاد المؤشر نيكي 0.31 بالمئة إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوما عند 28717 نقطة ومتوسط مئة يوم عند 28933 نقطة.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 بالمئة إلى 1920.67 نقطة.

ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريبا على المؤشر الرئيسي.

ومن بين الرابحين، سهم ريكروت هولدينجز الذي صعد 2.6 بالمئة، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر.

وصعد سهم شركة الإنترنت زد هولدينجز 3.4 بالمئة وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم باناسونيك 3.6 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم نيبون ستيل 4.4 بالمئة وهبط سهم كوبي ستيل 3.5 بالمئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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