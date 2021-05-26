محاكم أبوظبي تصدر حكما لصالح بنك دبي الإسلامي ضد NMC للرعاية الصحية

سي ان بي سي _ أصدرت محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي حكمًا لصالح بنك دبي الإسلامي وضد أوصياء شركة “NMC” للرعاية الصحية التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار.

وبحسب قام المسؤولون الإداريون في NMC Alvarez & Marsal برفع دعوى في محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي في شهر أبريل للحصول على سلطة على تلك الأوراق المالية التي يطالب بها بنك دبي الإسلامي.

Your browser does not support the video tag.

وكان بنك دبي الإسلامي المنكشف على شركة NMC بأكثر من 400 مليون دولار ، قد أقرض الشركة باستخدام ضمانات معروفة باسم مستحقات التأمين ، والتي تتعلق بمدفوعات من قبل شركات التأمين لتغطية مصاريف العلاج الطبي.