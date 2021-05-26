- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ أصدرت محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي حكمًا لصالح بنك دبي الإسلامي وضد أوصياء شركة “NMC” للرعاية الصحية التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار.
وبحسب قام المسؤولون الإداريون في NMC Alvarez & Marsal برفع دعوى في محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي في شهر أبريل للحصول على سلطة على تلك الأوراق المالية التي يطالب بها بنك دبي الإسلامي.
وكان بنك دبي الإسلامي المنكشف على شركة NMC بأكثر من 400 مليون دولار ، قد أقرض الشركة باستخدام ضمانات معروفة باسم مستحقات التأمين ، والتي تتعلق بمدفوعات من قبل شركات التأمين لتغطية مصاريف العلاج الطبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محاكم أبوظبي تصدر حكما لصالح بنك دبي الإسلامي ضد NMC للرعاية الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.