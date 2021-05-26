ليسيكو مصر تسجل 14.2 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة ليسيكو مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 14.156 مليون جنيه، مقابل 73.419 مليون جنيه بالربع المقارن.
وأرجعت الشركة إنخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21%، بالإضافة إلى تراجع المصروفات التمويلية في الربع الأول بمقدار 27 مليون جنيه.
وسجلت صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، 600.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 496.505 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 500.710 مليون جنيه، مقابل 439.414 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وارتفع مجمل الربح خلال الربع الأول من العام إلى 99.790 مليون جنيه مقابل 57.091 مليون جنيه بالربع المقارن.
وحققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 10.369 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 28.192 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت ليسيكو مصر إلى الربحية محققة صافي بقيمة 32.072 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 33.438 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.
وأرجعت الشركة تحولها للربحية إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول بنسبة 16%، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات التمويلية في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 12 مليون جنيه، وقيام الشركات الشقيقة بتوزيعات نقدية بمقدار 60 مليون جنيه.
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