الحديد والصلب المصرية تسجل 724.1 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بعد خصم الضريبة، لتصل إلى 724.140 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 783.847 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 776.228 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 859.355 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفع مجمل خسائر شركة الحديد والصلب المصرية خلال نفس الفترة إلى 903.548 مليون جنيه، مقابل 770.494 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
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