ايجيترانس: 721.5 مليون جنيه القيمة العادلة لشركة إتش إيه يوتيليتيز وعقد اجتماع لمناقشة الاستحواذ

رنا ممدوح _ حدد مكتب جرانت ثورنتون القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية بمبلغ 721.501 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس قرر في 14 مارس الماضي تعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لكل من اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية وشركة ايجيترانس.

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وأفادت ايجيترانس في بيان للبورصة اليوم، أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بمبلغ 404.002 مليون جنيه.

وذكرت بأنه سوف يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة مساء اليوم للنظر في تقرير المستشار المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عملية شراء اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية وفقا لما سبق الإفصاح عنه.

وفي 10 مارس الماضي، تقدمت شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.