مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.83% مستهل التعاملات وسهم CIB يفقد 2.33%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.83%، ليتداول عند مستوى 10444 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 2.33%، ليتداول عند مستوى 55.86 جنيه.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.9% و 1.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 126.165 مليون جنيه على 115 شركة من خلال 2.251 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عملية تصفية الحساب الخاصة بشركة تعليم لخدمات الإدارة وذلك بعدد 7.685 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.113 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 70.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.092 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 28.191 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 35.835 مليون جنيه، مقابل 7.644 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 98.629 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 785.015 ألف جنيه مقابل 686.386ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 15.15%، تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 11.04%، ثم سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 8.26%.

وتصدر سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.76%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 3.86%، ثم سهم زخراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 3.67%.