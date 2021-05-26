خسائر مؤشر البورصة الرئيسي ترتفع إلى 1.32% منتصف التعاملات

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رنا ممدوح _ عمق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من خسائره الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10393 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.32%.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة انخفاضا بنسبة 2.89% ليتداول عند مستوى 55.54 جنيه.
وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.17% و 1.59% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 705.009 مليون جنيه، على 176 شركة من خلال 24.013 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 30 بينما لم تتغير أسعار 45.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 11.347 مليون جنيه، منها 9.252 مليون جنيه للمؤسسات، و 2.095 مليون جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 33.542 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 33.992 مليون جنيه مقابل 450.301 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.889 مليون جنيه، بدعم من الافراد التي حققت صافي شراء بقيمة 61.679 مليون جنيه، مقابل 16.789 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.28% تلاه سهم بنك الكويت الوطني- مصر بنسبة 3.89% ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 3.81%.
وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 17.75% تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 10.51% ثم سهم كونتكت المالية القابضة بنسبة 9.59%.
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