أيمن عبد الحميد عضوا منتدبا لشركة الأولى للتمويل العقاري

بكر بهجت _ قرر مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، تعيين أيمن عبد الحميد عضوا منتدبا للشركة، على أن يتولى منصبه بداية الشهر المقبل، خلفا لحسن حسين الذي اعتذر عن الاستمرار بمنصبه.

وقال عبد الحميد لبوابة دوت الخليج جورنال، إنه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أملاك، والتي استمر عمله بها لمدة عامين بدءا من يوليو عام 2019.

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وعمل عبد الحميد في شركة المصرية للتمويل العقاري منذ بداية نشاطها في عام 2004 ولمدة 8 سنوات حتى 2012، ثم انتقل إلى العمل بإدارة التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي من 2012 وحتى منتصف 2019، وبعدها انتقل إلى شركة أملاك.

ونهاية مارس الماضي تقدم حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” حينها، باعتذار عن الاستمرار في منصبه بمجلس الإدارة.

وقال حسن حسين في بيان اعتذاره عن الاستمرار بمنصبه، إن الشركة حققت 80 مليون جنيه صافي ربح مجمع، و60 مليون جنيه صافي ربح مستقل مقارنه بنحو 23 مليون جنيه عند بداية عمله بالشركة.

وأوضح أن الشركة كانت تعاني، عند اختياره رئيسا لمجلس الإدارة في 21 مارس 2012، من عجز في رأس المال العامل بلغ 366 مليون جنيه، وهو قريب من رأس المال المدفوع البالغ 404 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الشركة شهدت طفرة كبيرة في الربحية منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها، ونجاح إعادة الهيكلة المالية، ثم حدوث طفرة كبيرة أخرى في الربحية بعد تأسيس الشركتين “التأجير التمويلي – التطوير العقاري”.