مال وأعمال

مجلس الوزراء يصرح لوزارتي التعليم العالي والزراعة بإبرام عقد مشاركة مع إيفا فارم

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على التصريح  لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مع شركة إيفا فارم لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس كورونا.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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