- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية.
كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة.
جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
وتمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية.
وتهدف المنظومة أيضا إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.