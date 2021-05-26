مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية.

كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة.

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جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وتمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية.

وتهدف المنظومة أيضا إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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