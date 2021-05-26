أدنوك ستطرح سندات قابلة للتبديل بنحو 1.2 مليار دولار ومزيدا من الأسهم في وحدتها للتوزيع

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– قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها تعتزم إصدار سندات قابلة للتبديل بنحو 1.2 مليار دولار وستطرح مزيدا من الأسهم للمستثمرين في وحدتها أدنوك للتوزيع الخاصة بمبيعات التجزئة والمدرجة في البورصة.
وقالت أدنوك إنها تخطط لإصدار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة تستحق في 2024، مع عائد سنوي بنسبة 0.7 بالمئة، قابلة للتبديل بأسهم عادية قائمة لأدنوك للتوزيع.
وإلى جانب ذلك، ستعرض أدنوك 375 مليون سهم في أدنوك للتوزيع بسعر 4.36 درهم (1.19 دولار) للسهم لمؤسسات الاستثمار المؤهلة من خلال سجل لأوامر الاكتتاب.
وقالت أدنوك إن الطرح المشترك سيمكنها من “تحرير وتسييل المزيد من القيمة الكبيرة من أصولها، بينما تزيد أيضا الطرح الحر لأدنوك للتوزيع وتعزز السيولة في أسهمها وتنوع قاعدة مساهميها”.
أدرجت أدنوك عشرة بالمئة من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.
وباعت عشرة بالمئة أخرى من أسهمها في أدنوك للتوزيع العام الماضي في طرح لمؤسسات الاستثمار.
وأطلقت أدنوك على مدار السنوات القليلة الماضية سلسلة مبادرات لإقامة شراكة مع مستثمرين أجانب واستخلاص قيمة من أصولها، مع مواجهة شركة النفط العملاقة في أبوظبي مع انخفاض أسعار النفط.
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