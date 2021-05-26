التجاري الدولي يفقد 3.23% ويتراجع بالبورصة إلى 10369 نقطة

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 1.54%، متداولا عند مستوى 10369 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 3.23%، وأغلق عند مستوى 55.34 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.01%، و 1.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.4 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 49.191 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 56 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 114.165 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 115.448 مليون جنيه مقابل 1.283 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.791 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 8.250 مليون جنيه مقابل 5.458 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 116.956 مليون جنيه، منها 108.553 مليون جنيه للأفراد، و8.403 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 75.49% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 18.96% والعرب على5.55% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على32.6% من تعاملات اليوم مقابل 67.39% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 18.18%، تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 11.18%، ثم سهم كونتكت المالية القابضة بنسبة 9.59%.

وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.09%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.27%، ثم سهم القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.99%.