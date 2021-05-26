إياتا: أعداد المسافرين جوا في 2021 ستكون أقل 52% عنها قبل كورونا

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وكالات _ يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تكون الأعداد الكلية للمسافرين جوا في 2021 أقل 52 بالمئة مما كانت عليه في 2019، في خفض ضئيل لتوقعاته في يناير، في ظل استمرار موانع السفر بفعل قيود التصدي لجائحة كورونا.
وتوقع برايان بيرس كبير الاقتصاديين لدى إياتا اليوم الأربعاء تعافي أعداد المسافرين في 2022 إلى 88 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.
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