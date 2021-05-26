مال وأعمال

الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم تهدئة الفيدرالي مخاوف التضخم

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_ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في الفيدرالي في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخرا الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34336.34 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.5 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4191.59 نقط.

في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 13693.937 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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