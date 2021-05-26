انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني حماة السماء – 1 لقوات الدفاع الجوي

دوت الخليج – انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني (حماة السماء – 1) لقوات الدفاع الجوي بالبلدين، والذي ينفذ لأول مرة في مصر ويستمر لعدة أيام.

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

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وجرى الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم في الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي التدريب (حماة السماء – 1) في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين .