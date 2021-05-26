الرئيس السيسي: تشاورات مع وزير الخارجية الأمريكي حول مختلف قضايا المنطقة

دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تشاور مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. وأضاف السيسي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”. Your browser does not support the video tag.

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