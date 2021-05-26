رئيس وزراء باكستان يعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية

دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعرب خلاله عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن خان أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان.

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من جانبه، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات الإيجابي بين مصر وباكستان، والتلاقي بين سياسات وأهداف البلدين الصديقين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية.

وأكد الحرص على الدفع بالتعاون الثنائي مع الجانب الباكستاني في شتى المجالات، وتبادل الخبرات، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي الناجح الذي تتبناه مصر.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة في غزة، حيث أعرب خان عن التقدير الكبير من باكستان للموقف المصري والجهود الناجحة التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتي عكست بدورها أهمية الدور المصري على الصعيدين العربي والإسلامي.

وشدد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية البدء في أقرب فرصة ممكنة باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يساعد على تسوية القضية الفلسطينية، وانهاء دائرة العنف المفرغة.

كما تطرق الاتصال إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي، حيث تم التوافق على ضرورة تفعيل آليات الحوار القائمة بين البلدين خاصةً على المستوى السياسي، بما يساعد على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان ملف مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، حيث تم التوافق على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون في هذا المجال، بما في ذلك مكافحة الفكر والأيديوليجيات المتطرفة في ضوء الدور الرائد للأزهر في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية القائمة، وما يشكله الإرهاب من خطر على استقرار وأمن الدول.