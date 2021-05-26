قطر تبدأ رفع قيود كورونا تدريجيا اعتبارا من الجمعة

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سي إن بي سي – قالت قطر اليوم الأربعاء إنها ستسمح لمراكز الترفيه والتعليم والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بكثافات محددة اعتبارا من يوم الجمعة وفق خطة رفع تدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم السماح بالتجمعات المحدودة في المنازل للأشخاص الذين تلقوا اللقاح كما تستطيع المراكز التجارية العمل بنسبة إشغال 30% لكن مع عدم السماح بدخول الأطفال دون الثانية عشرة عاما.
وسيكون أيضا بوسع الأندية الرياضية وصالونات التجميل فتح أبوابها بكثافة محددة لكن مع الإبقاء على حظر إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض.
وسيتم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في أماكن مفتوحة بحضور 30% فقط من السعة على أن يكون جميع الحاضرين ممن تلقوا اللقاح وبإذن من وزارة الصحة.
وكانت قطر قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها سترفع قيود فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل تبدأ أولاها في 28 مايو وآخرها في 30 يوليو.
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