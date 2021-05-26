جيف بيزوس يتنحى رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في 5 يوليو

سي إن بي سي – سيتنحى جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن منصبه في 5 يوليو، ليتولى آندي جاسي رئيس الحوسبة السحابية المنصب.

وقال بيزوس، اليوم الأربعاء في الاجتماع السنوي للمساهمين في أمازون، الذي عقد افتراضيًا: “لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه مؤثر بالنسبة لي، وهو اليوم الذي تأسست فيه أمازون في 1994، بالضبط قبل 27 عامًا”.

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وأعلنت أمازون في فبراير أن بيزوس سيترك منصبه في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يخصص بيزوس المزيد من وقته لمبادرات مثل صندوق Bezos Earth، وشركة سفن الفضاء Blue Origin، وWashington Post، وصندوق Amazon Day 1.