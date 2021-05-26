مال وأعمال

العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع

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سي إن بي سي – ارتفعت العقود الآجلة الأمرييكية للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بأن صعودا قويا للأسعار العالمية سيدعم عودة الصادرات الأمريكية إلى مستوياتها القياسية في الأسابيع المقبلة.

وصعدت عقود الغاز تسليم يونيو في اليوم الأخير لتداولها 7.1 سنت، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 2.984 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 18 مايو.

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وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بلغ 90.9 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في مايو، ارتفاعا من 90.6 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل.

ولكنه ما زال أقل كثيرا من المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في نوفمبر 2019.

وبلغ حجم تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة 10.8 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في مايو، انخفاضا من مستوى قياسي شهري عند 11.5 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل.

ومع وصول أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018 والأسعار الآسيوية قرب 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، قال محللون إنهم يتوقعون أن يواصل المشترون حول العالم شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تطرحه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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