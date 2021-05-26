أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من توقعات لطلب أقوى بعد هبوط في المخزونات الأمريكية

سي إن بي سي – أغلقت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الأربعاء بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، وهو ما غطى على مخاوف من أن عودة محتملة للإمدادات الإيرانية قد تحدث تخمة في المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.

Your browser does not support the video tag.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان كلاهما من خسائر بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020 .

ورفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا كما زاد الطلب على نواتج التقطير.

وتجد أسعار النفط دعما أيضا من رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ويقول محللون إن إيران قد ترسل إمدادات إضافية تتراوح من مليون إلى مليوني برميل يوميا إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية.