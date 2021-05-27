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الرئيس السيسي يتجه إلى جيبوتي في زيارة هي الأولى من نوعها

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يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية – جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

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أضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية – الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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