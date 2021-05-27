إتش إس بي سي البريطاني ينوي التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد بالولايات المتحدة

– قال إتش إس بي سي البريطاني، إنه سيتخارج من الخدمات المصرفية للأفراد بالسوق الأمريكية من خلال بيع بعض قطاعات أنشطته ووقف قطاعات أخرى.

يحاول أكبر بنك في أوروبا منذ سنوات تقليص نطاق تواجده في بعض أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية في الوقت الذي يجد فيه صعوبة في التنافس مع بنوك محلية أكبر.

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وقال البنك في بيان في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنه سيتخارج من أنشطة الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة، لكنه سيحتفظ بوجود مادي صغير في الولايات المتحدة لخدمة عملائه الدوليين الأثرياء.

وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي في بيان “إنها أنشطة جيدة، لكننا نفتقر إلى الحجم الذي يمكننا من المنافسة”.

ووافق سيتيزنز بنك، وهو جزء من مجموعة سيتيزنز المالية، على شراء أنشطة إتش إس بي سي في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة بالساحل الشرقي، وهو ما يشمل 80 فرعا، ووافق كاثاي بنك، وهو وحدة من كاثاي جنرال بانكورب، على شراء أنشطته في الساحل الغربي، وهو ما يشمل عشرة فروع، وذلك بحسب إتش.إس.بي.سي وبيانين منفصلين من البنكين.

لكن البيانات لم تتطرق إلى ما دفعه البنكان اللذان مقرهما الولايات المتحدة مقابل تلك الأنشطة، غير أن إتش إس بي سي قال إنه يتوقع تكاليف بقيمة 100 مليون دولار قبل الضرائب فيما يتعلق بالعمليات.