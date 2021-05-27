- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 69.793 مليون جنيه، مقابل 68.057 مليون جنيه بالربع المقارن.
وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 663.726 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 582.831 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 507.186 مليون جنيه مقابل 439.376 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وصعد مجمل ربح عبور لاند خلال الربع الأول إلى 156.539 مليون جنيه مقابل 143.454 مليون جنيه بالربع المقارن.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح – الأساسي والمخفض 0.16 جنيه مقابل 0.15 جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح عبور لاند إلى 69.812 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 68.084 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 663.726 مليون جنيه مقابل 582.831 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبور لاند تحقق 69.8 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.