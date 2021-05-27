أرباح الشركات الصناعية في الصين تقفز 106% خلال الفترة من يناير إلى أبريل

شينخوا _ أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس، أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين سجلت نموا متسارعا في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2021، وذلك في وسط انتعاش الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.

وشهدت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.12 مليون دولار أمريكي)، زيادة في أرباحها المجمعة بنسبة 106 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل لتصل إلى أكثر من 2.59 تريليون يوان ، وفقًا للأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

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وبالمقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ، يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 49.6 بالمائة. كما أظهرت أرقام الهيئة أن متوسط معدل النمو في العامين الماضيين بلغ 22.3 في المائة.

وقال تشو هونغ كبير الإحصائيين في الهيئة المذكورة إن النمو المتسارع في الأرباح الصناعية جاء مع استمرار تسحن الطلب في السوق، وشهدت الشركات الصناعية الرئيسية عمليات أفضل منذ بداية هذا العام.