- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس، أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين سجلت نموا متسارعا في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2021، وذلك في وسط انتعاش الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.
وشهدت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.12 مليون دولار أمريكي)، زيادة في أرباحها المجمعة بنسبة 106 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل لتصل إلى أكثر من 2.59 تريليون يوان ، وفقًا للأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.
وبالمقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ، يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 49.6 بالمائة. كما أظهرت أرقام الهيئة أن متوسط معدل النمو في العامين الماضيين بلغ 22.3 في المائة.
وقال تشو هونغ كبير الإحصائيين في الهيئة المذكورة إن النمو المتسارع في الأرباح الصناعية جاء مع استمرار تسحن الطلب في السوق، وشهدت الشركات الصناعية الرئيسية عمليات أفضل منذ بداية هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح الشركات الصناعية في الصين تقفز 106% خلال الفترة من يناير إلى أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.