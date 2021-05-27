وزير الإسكان يتابع مع مسئولي المقاولون العرب موقف تنفيذ المشروعات المشتركة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدداً من قيادات الشركة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أن اللقاء يهدف لدفع العمل فى المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حل أى مشاكل أو معوقات تطرأ على تنفيذ المشروعات، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تشارك شركة المقاولون العرب فى تنفيذها على مستوى الدولة.

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وأوضح وزير الإسكان، أن شركة المقاولون العرب، واحدة من أهم أذرع الدولة فى قطاع المقاولات ، نظراً لما تملكه من خبرات متراكمة وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر، فهى كيان قوى تعتمد عليه الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات.