صندوق مبادلة الإماراتي يبدأ تسويق سندات دولارية على شريحتين

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_ أظهرت وثيقة أن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي بدأ اليوم الخميس تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمعه 1.1 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن وحدة لمبادلة تصدَر السندات من خلالها، وهي المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 بالمئة لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.
يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من يوم الخميس.
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