تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، تدشين خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما شهد الحدث كل من الدكتور”أحمد ضاهر” نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ،واللواء أ. ح. “محمد الزلاط” رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس “محمد عبد الكريم” المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس “أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة بنية كابيتال والمهندس “محمد محسن” رئيس شركة أي فيجن.

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وأشاد الدكتور “عمرو طلعت” بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

وأكد على أن وزارة الاتصالات تعمل وفقًا لاستراتيجية محددة لجعل مصر مركزًا اقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الالكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الالكترونيات التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

وأوضح طلعت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات لتهيئة المناخ الجاذب للشركات الرائدة عالمياً لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة بمصر في صناعة الإلكترونيات.

ولفت إلى أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية للاستثمار في العقول وبناء القدرات بهدف اعداد كفاءات وطنية في صناعة وتصميم الإلكترونيات؛ مشيرا الى تعاون الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة التي تمتلكها الهيئة وذلك في ضوء التعاون البناء مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.