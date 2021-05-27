جلاكسو سميثكلاين تعتمد تشكيل لجنة لدراسات دمج آمون للأدوية

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين في جلستها المنعقدة أمس على اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة لدراسة كافة الجوانب الخاصة باندماج شركة أمون للصناعات الدوائية – ابيك بالشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اللجنة تختص بدراسة كافة الجوانب سواء كانت المالية أو القانونية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

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الجدير بالذكر، أن جلاكسو سميثكلاين أعلنت في 26 يناير الماضي، وفقاً لقواعد البورصة المصرية، عن توقيع مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة الحكمة فارما بشأن وحدتي الأدوية والرعاية الصحية التابعتين لها، بما يتضمن مرافق التصنيع في مصر ووحدة الأدوية التابعة للشركة في تونس.

وفي 11 مارس الماضي أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أنها تلقت خطاب من المساهم الرئيسي ( جلاكسو جروب ليمتد) يفيد بتوقف مفاوضات بيع حصته إلى حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي.

وفي 14 مارس الماضي أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أمس أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما، أبدت رغبتها في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، في خطاب يوم 10 مارس، وتضمن طلب من أكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.

وقرر مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة 15 مارس، عدم تمكين العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2020 المقدم من المراقب المالي بالشركة مع الموافقة على صرف مبلغ خمسون قرش عن كل سهم كأرباح للمساهمين.