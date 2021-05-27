ايجيترانس تقرر إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهمها وشركة اتش ايه يوتيليتيز

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، إرجاء المظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار الإرجاء يستمر لحين دراسة العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس.
وفي 10 مارس الماضي، تقدمت شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.
وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.
وأمس، أعلنت الشركة أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية بمبلغ 721.501 مليون جنيه.
وأفادت ايجيترانس، أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بمبلغ 404.002 مليون جنيه.
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