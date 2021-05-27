مال وأعمال

ايجيترانس تقرر إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهمها وشركة اتش ايه يوتيليتيز

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، إرجاء المظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار الإرجاء يستمر لحين دراسة العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس.

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وفي 10 مارس الماضي، تقدمت شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.

وأمس، أعلنت الشركة أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية بمبلغ 721.501 مليون جنيه.

وأفادت ايجيترانس، أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بمبلغ 404.002 مليون جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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