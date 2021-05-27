مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.39% وسهم CIB يفقد 1.59%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 10328 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.59%، ليتداول عند مستوى 54.46 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83% و 0.62% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 183.081 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 4.626 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 74.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 10.213 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 14.229 مليون جنيه، مقابل 4.015 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.279 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 7.512 مليون جنيه، مقابل 232.155 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.493 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 21.149 مليون جنيه مقابل 3.656 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.8%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.74%، ثم سهم رواد السياحة بنسبة 8.09%.

وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.87%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 2.03%، ثم سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 2%.