القاهرة للاستثمار ترفع حصتها في ستار لايت اديوكيشينال إلى 80%

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في جلسته المنعقدة أمس، على استحواذ الشركة على نسبة 20% من أسهم رأسمال شركة ستار لايت اديوكيشينال دي ام سي سي.
وتصل نسبة مساهمة القاهرة للاستثمار والتنمية في ستار لايت وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 80% من إجمالي رأسمال الشركة المستهدفة.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على المساهمة بنسبة 40% في رأسمال شركة جلوبال فيرنتشر كومباني العالمية لصناعة الأثاث ونشاطها الأساسي تصنيع الأثاث الخشبي والمعدني التعليمي الخاص بالمدارس والجامعات، وهو مايتكامل مع نشاط القاهرة للاستثمار.
وأوضحت الشركة أن المساهمة ستكون من خلال زيادة رأسمال الشركة المستهدفة.
وأعلنت أن حصيلة زيادة رأس المال من المقرر أن تستخدم لشراء قطعة أرض وبناء مصنع للشركة بمدينة بدر بتكلفة قدرها 14.5 مليون جنيه.
وبحسب البيان، القيمة الإجمالية للاستثمارين المشار إليهما تبلغ نحو 58.255 مليون جنيه.
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