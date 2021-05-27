طيبة تتفق مع شعاع كابيتال على الاستحواذ على فندقين في الرياض وجدة بقيمة 328 مليون ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة طيبة للاستثمار، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شعاع كابيتال بهدف الاستحواذ على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين في جدة.

وأوضحت “طيبة” في بيان لـ”تداول” اليوم الخميس، أن الصفقة تأتي ضمن توجهها الاستراتيجي بالتركيز على الاستثمار والتطوير العقاري، وفي إطار مساعيها للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية بمختلف مدن المملكة، لاسيما امتلاك مشاريع عقارية في مجال الضيافة.

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وأفادت الشركة بأنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على أن تستحوذ على 100% من كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة – والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة- بما يشمل جميع الأصول والالتزامات بمقابل نقدي قيمته 328 مليون ريال.

وذكرت طيبة للاستثمار في بيانها أنه سيتم تسديد قيمة الصفقة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض، على أن يتم تمويل عملية الشراء عبر الاقتراض من أحد جهات التمويل بالإضافة لموارد الشركة الذاتية.

وأشارت طيبة للاستثمار إلى خضوع إتمام عملية الاستحواذ المشار اليها لأعمال الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والنظامية والتشغيلية، ولموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتمتد مذكرة التفاهم 60 يوما قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ توقيعها الذي تم أمس الأربعاء، بحسب شركة طيبة للاستثمار.