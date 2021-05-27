عاجل.. باراديم لوجستكس تتقدم بعرض اندماج جديد إلى إيجيترانس

رنا ممدوح _ تقدمت شركة بارادايم لوجستكس ليمتد – المالكة لحصة حاكمة في شركة أسطول للنقل البري العاملة في مجال النقل واللوجستيات بخطاب إلى المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس يتضمن عرض مبدئي غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي.

وتضمن العرض وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ على كامل أسهم البائع في شركة أسطول البالغة 72.3% من رأسمال شركة أسطول، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح بارادايم لوجستكس ليمتد.

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وأضافت أن تسديد المديونية يتم عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للاطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.

وأشار خطاب بارادايم لوجستكس إلى أنه بناء على المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها على شاشات البورصة المصرية فإنها تقدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس في حدود 14.7 جنيه للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود 460 مليون جنيه.

وتقدر القيمة المتوقعة لشركة أسطول وفقا لتقديرات بارادايم لوجستكس في حدود 495 مليون جنيه إلى 640 مليون جنيه على أساس 1.1 مرة إلى 1.4 مرة كحد أدني للقيمة النسبية لشركة أسطول مقابل أيجيترانس.

وأشار الخطاب المقدم من بارادايم لوجستكس إلى أن العرض المقدم يحقق لمساهمي ايجيترانس علاوة في حدود 32% على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى شراكة تتيح لشركة ايجيترانس فرصة التوسع في أنشطة لوجيستية وخدمية متعددة وفي عدد من الأسواق الأفريقية مما يشير إلى حجم الأعمال الممكن لشركة ايجيترانس التوسع فيها.

الجدير بالذكر، أن شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، تقدمت في 10 مارس الماضي من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.

وأمس، أعلنت ايجيترانس أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية بمبلغ 721.501 مليون جنيه.

وأفادت ايجيترانس، أن مكتب جرانت ثورنتون حدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بمبلغ 404.002 مليون جنيه.

ومنذ قليل قرر مجلس إدارة الشركة إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية، لحين دراسة العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس.